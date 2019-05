Domenica si vota per le elezioni europee, i seggi chiuderanno alle ore 23, subito dopo – al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti – avrà inizio lo scrutinio.

La redazione di Cagliaripad seguirà in diretta tutte le fasi dello spoglio per dare un’informazione a 360° gradi, fornendo ai lettori risultati in tempo reale per ogni coalizione o formazione politica.

Gli aggiornamenti dei dati verranno arricchiti da approfondimenti politici, tabelle, dichiarazioni di rilievo dei candidati.