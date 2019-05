“In Sardegna gli sbarchi di migranti clandestini provenienti dall’Algeria proseguono e sono avvenuti anche oggi. Già nel 2018 ho sollecitato il Governo con un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati affinché bloccasse questa rotta e l’esecutivo lo ha recepito, assumendo impegni precisi. Ora è giunto il momento dei fatti”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia per la Sardegna.

“Su questi aspetti la volontà degli italiani, che in maggioranza hanno votato per il centrodestra alle elezioni politiche, è stata chiara e non è pensabile che in maniera strisciante la componente del Governo dei 5 stelle determini un ritorno alle politiche degli sbarchi continui, spesso di massa, portate avanti dagli esecutivi del partito democratico. L’immigrazione senza criteri e senza controlli non somiglia per niente all’accoglienza umanitaria perché negli anni passati ha causato più morti ed ha alimentato il business del traffico di persone umane. E’ necessario intervenire – ha concluso Cappellacci- e bisogna farlo prima che questi fenomeni siano fuori controllo”.