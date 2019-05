Tutto esaurito al Palazzetto per il ritorno dopo 11 anni della Nazionale di pallavolo: è la risposta di Cagliari al doppio match in programma giovedì 23 e venerdì 24 maggio contro il Giappone.

“Ci siamo sentiti subito a casa – ha detto il coach Gianlorenzo Blengini nella conferenza stampa della vigilia – abbiamo trovato tutto perfettamente organizzato. E ci stiamo allenando molto bene”.

Le due partite saranno un importante test per la imminente Volleyball Nations League. Lunedì gli azzurri partiranno in Cina per la prima parte della competizione che poi farà tappa a Milano dal 21 al 23 giugno.

Per quanto riguarda i precedenti sono 35 le vittorie per gli azzurri su 53 gare disputate. L’ultima volta Cagliari era stata il 17 maggio 2008 contro la Spagna.

Saranno nazionali sperimentali e rimaneggiate: Blengini sta portando con se un gruppo di giovani promesse in attesa del ritorno dei big dopo le fatiche del campionato.

“Sono occasioni utili – ha detto il coach – per dare minutaggio a giocatori che, anche per l’età, hanno finora giocato poco. Un’opportunità di crescita anche per il progetto: da loro voglio impegno e disponibilità per il tipo di pallavolo che stiamo proponendo”.

Prove tecniche anche in vista delle qualificazioni olimpiche che inizieranno ad agosto. E, a proposito di Olimpiadi, sarà proprio il Giappone a ospitare i giochi. E il coach nipponico sta pensando già all’obiettivo.

“Una pressione grandissima – ha detto – difficile da controllare vogliamo arrivare sul podio perché anche i tifosi ci credono. Ma non è facile: stiamo lavorando per andare sempre più in alto”.

Anche i giapponesi un po’ acciaccati: “Molti infortunati, ci stiamo allenando con tutta la squadra solo da una settimana”.