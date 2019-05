Il Gup del Tribunale di Oristano ha ratificato il patteggiamento per due anni di reclusione, con la sospensione condizionale, per l’imprenditore di Oristano Gianni Garau, 59 anni, originario di Tonara, accusato di tentata corruzione nei confronti del dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Oristano Giuseppe Pinna.

I fatti risalgono all’estate del 2018, quando l’imprenditore aveva fatto omaggio all’ingegner Pinna di una confezione di prodotti tipici all’interno della quale aveva, però, “aggiunto” 4.250 euro in contanti che sarebbero dovuti servire a far approvare una grossa lottizzazione commerciale all’ingresso sud di Oristano per la quale gli uffici del Comune avevano sollevato diverse osservazioni.

Dopo l’apertura della confezione e la scoperta dei soldi, il dirigente pubblico aveva subito denunciato tutto alla Polizia e lo scorso mese di marzo Garau era finito agli arresti domiciliari.