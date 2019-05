Nuova truffa del falso dipendente di Abbanoa. Dopo l’episodio di via Visconti, l’uomo è tornato a colpire in piazza Lussemburgo, nel quartiere Genneruxi a Cagliari.

Vittima in questa occasione una donna di 90 anni. L’episodio è avvenuto ieri mattina: il falso dipendente del gestore idrico ha bussato alla porta dell’anziana dicendole che doveva controllare le bollette perché risultavano consumi di acqua non rilevati in precedenza. “Forse bisognerà fare dei lavori”, avrebbe detto il truffatore.

Alla fine ha chiesto alla novantenne 200 euro come pagamento per i consumi non conteggiati. Presi i soldi si è allontanato. Poco dopo l’anziana ha segnalato l’episodio ai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di San Bartolomeo che hanno avviato le indagini.