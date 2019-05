Saranno celebrati domani, nella chiesa parrocchiale di Ruinas, i funerali di Pietro Secci e Carmelino Marceddu, i due pensionati di 80 anni uccisi lunedì a fucilate in località Barralla, dove tenevano al pascolo pochi capi di bestiame.

Dopo le autopsie eseguite tra stamattina e questo pomeriggio a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis, i corpi sono stati restituiti ai familiari. L’inizio della cerimonia funebre, che sarà officiata dal parroco padre Manolo Venturino, è fissato per le 16.

Il fronte delle indagini resta apertissimo e gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo su tutti i particolari di una vicenda che potrebbe avere radici in un passato di delitti efferati che non hanno risparmiato neanche un ragazzino di 14 anni colpevole solo di aver accompagnato il padre in campagna in un giorno di festa, ma anche motivazioni più banali per le quali però al momento non ci sarebbero riscontri di alcun genere.