Sono bastati alcuni piccoli frammenti di calcinacci caduti dalla facciata della Chiesa di Santa Lucia per chiudere via Martini, in Castello. Stamani i Vigili del fuoco e gli operai del Comune hanno transennato il lato della Chiesa e chiuso la strada.

Immediato e tempestivo l’intervento della Direzione scolastica dell’Istituto ‘Umberto e Margherita’ che ha contattato un’impresa di fiducia per ripristinare velocemente la facciata della Chiesa e limitare il disagio. I lavori dovrebbero essere terminati nel primo pomeriggio.