La Dinamo Sassari Banco di Sardegna vince a Brindisi e stacca con anticipo il biglietto per le semifinali dei playoff scudetto.

La squadra di Gianmarco Pozzecco onora la memoria dell’avvocato e politico Dino Milia – suo presidente per 33 anni, deceduto due giorni fa – con un record straordinario: 19 risultati utili consecutivi, 18 vittorie e un pari, tra campionato e coppa europea.

Ma l’87-92 con cui ha espugnato il PalaPentassuglia è anche una prova di forza mentale che Sassari ha fornito nel corso di una gara per niente semplice, monetizzando il primo match ball a disposizione per conclude la serie con un 3-0 che non lascia spazio a discussioni.

Ora il Banco ha la possibilità di riposare e di accomodarsi davanti alla tv per scoprire chi sarà il suo prossimo avversario tra Milano e Avellino. Gli irpini hanno vinto la prima gara disputata sul proprio campo e si sono portati in vantaggio 2-1 nella serie: domani, sempre in casa, hanno la clamorosa opportunità di eliminare i superfavoriti della vigilia. Che al contrario sperano di allungare la serie sino a gara5 e tornare a contare sul fattore campo.

“Complimenti a Brindisi, questa società ha fatto un gran lavoro, tutto lo staff e i giocatori hanno disputato un campionato incredibile, giocando una pallacanestro eccellente”, commenta coach Pozzecco. “Quanto a noi, è il diciannovesimo risultato utile di fila, non potete lontanamente immaginare quanto sia orgoglioso dei ragazzi – conclude – non ho più aggettivi per descrivere la mia gioia e la gratitudine nei confronti della società, dello staff e dei giocatori”.