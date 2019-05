“I dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitario con parametri di valutazione validi e sufficienti si troveranno l’integrativo denominato performance individuale nella busta paga di maggio”. Lo fa sapere il servizio Risorse umane dell’Aou di Sassari, che sull’operazione ha messo a budget 1 milione e 400mila euro. Si tratta della prima tranche, la seconda sarà erogata quando il nucleo di valutazione, che è un organismo indipendente, avrà dato il via libera.

“L’inserimento di questa voce nello stipendio di maggio è un ulteriore e concreto segnale di attenzione per il personale e rientra nel percorso intrapreso dall’azienda per ridurre i ritardi accumulati nel passato”, dice il direttore amministrativo Lorenzo Pescini. Intanto sull’accordo per la liquidazione della produttività per il 2017 c’è il parere positivo del collegio sindacale, intanto, con verbale del 10 maggio scorso.

“Come previsto dalla contrattazione decentrata, per erogare il premio si terrà conto dei criteri del regolamento aziendale”, fanno sapere ancora dalle Risorse umane. “Il premio sarà suddiviso in base al raggiungimento degli obiettivi di performance della struttura di riferimento e in base alla valutazione individuale”.