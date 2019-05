Cresce il numero dei commercialisti in Sardegna: nel 2008 erano 1.641, ora 2.044 con una crescita del decennio che si avvicina al 25%. Più o meno stabili invece le cifre nel confronto tra l’anno scorso e il 2019: meno 0,1%.

Il dato emerge dal rapporto 2019 sull’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pubblicato dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. Dal rapporto risulta come a livello anagrafico le quote rosa rappresentino il 38,6% del totale, in aumento dal 2008: allora erano il 34%. I neo iscritti nell’ultimo anno sono 35, mentre gli under 40 coprono il 17,2% del totale. Il reddito medio è di 39.894 euro, in aumento del 5,3% e di gran lunga inferiore al dato italiano pari a 59.429 euro.

A livello nazionale l’anno scorso, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono aumentati di 306 unità pari ad una crescita percentuale dello 0,3% sul 2017, il più basso tasso di crescita dal 2008. In undici anni, gli iscritti all’Albo sono aumentati di 11.140 unità, + 10,4% sul 2008.