Incidente stradale questo pomeriggio in via Sonnino. Un cagliaritano di 49 anni alla guida di una Ford Focus, ha aperto lo sportello lato guida e in quel momento si è verificata una collisione con un bus Ctm della linea 1 che transitava in quel momento.

A seguito dell’urto il conducente della Focus ha subito delle lesioni alla mano ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.