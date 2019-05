Notiziario di Cagliari-Udinese. CAGLIARI: PAVOLETTI E CEPPITELLI IN FORSE PER L’ULTIMA GARA I rossoblù di Maran si sono allenati questa mattina ad Asseminello in vista dell’ultimo impegno della stagione, domenica sera alla Sardegna Arena contro l’Udinese. Dopo gli esercizi di mobilità, il gruppo è stato impegnato con esercitazioni di tecnica a coppie, quindi prove tattiche di fase difensiva a squadre contrapposte. Infine, partitella su un campo di 70 metri. Hanno svolto un lavoro personalizzato Ceppitelli e Pavoletti – entrambi difficilmente recuperabili per domenica – e Cerri, per un affaticamento alla coscia destra.

UDINESE: DOPO MESI TORNA BARAK, PUO’ RIPARTIRE DALLA PANCHINA Il centrocampista ceco dell’Udinese Antonin Barak potrebbe tornare a disposizione di Igor Tudor per l’ultima gara della stagione. Con la salvezza acquisita, la sua convocazione dopo il lungo stop per infortunio – era fermo da dicembre – potrebbe essere la nota lieta della trasferta a Cagliari. Il giocatore ha ricominciato ad allenarsi con la squadra dalla scorsa settimana e potrebbe dunque accomodarsi in panchina anche se un suo impiego in campo è difficilmente ipotizzabile. Saranno regolarmente a disposizione del tecnico anche De Paul, Nuytinck e Stryger Larsen, allenatisi oggi con sedute personalizzate programmate; il primo in campo, gli altri due in palestra. Tudor non potrà invece contare sugli infortunati. Alla lista dei lungodegenti Behrami, Ingelsson, Opoku e Fofana si è aggiunto anche Sandro infortunatosi nella gara salvezza con la Spal. L’operazione per ridurre la frattura al gomito destro cui è stato sottoposto ieri a Genova è riuscita. Non ci sarà nemmeno Zeegelaar bloccato da un turno di squalifica.