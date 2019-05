Angelo Cremone ha presentato ricorso al Tar per la riammissione della sua lista, Verdes per Cagliari pulita, e quindi della sua candidatura a sindaco del capoluogo in vista delle elezioni comunali del 16 giugno prossimo.

Lunedì, infatti, la commissione elettorale circondariale ha deciso di ricusare la lista per insufficienza di firme validate. Quelle richieste dalla legge sono 350, la commissione ne ha contate 346. Secondo Cremone invece – rappresentato dall’avvocato Andrea Pubusa – le firme valide presentate sabato alla scadenza superano quota 350. Il Tar dovrebbe pronunciarsi al massimo lunedì prossimo, 27 maggio.

Allo stato attuale i candidati sindaci sono due: Paolo Truzzu (centrodestra) e Francesca Ghirra (centrosinistra). La riammissione di Cremone riaprirebbe l’ipotesi del secondo turno di ballottaggio.