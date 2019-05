Oltre 250 partecipanti provenienti da 22 Paesi, 100 studenti, 13 broadcaster europei, decine di incontri tra produttori, giovani talenti e professionisti del mondo dell’animazione digitale. Sono alcuni dei numeri di Cartoon Digital, il master europeo sull’animazione digitale che si è chiuso oggi a Cagliari. Il successo della manifestazione è stato suggellato anche accordo firmato con la società canadese Toon Boom che investirà in Sardegna per la formazione in 2D.

Proprio l’accordo darà il via alla fase di start-up del progetto Nas, Nuova Animazione Sardegna, fortemente voluto dalla Regione e coordinato dalla Fondazione Sardegna Film Commission per lo sviluppo della filiera dell’audiovisivo dell’animazione, dell’occupazione dei giovani professionisti e per la promozione dei talenti creativi del territorio.

“La Regione Sardegna guarda con estrema attenzione al mondo della digitalizzazione e a ciò che la Film Commission, ente regionale, ha messo in campo per coinvolgere il mondo dei cartoni animati con tutti i protagonisti – ha evidenziato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Apprezzo la prima edizione della manifestazione e, visto il successo, mi impegno insieme alla Film Commission a rinnovare l’edizione per il prossimo anno”. Cartoon Digital, quindi, tornerà a Cagliari per un’edizione che si preannuncia ancora più ricca.