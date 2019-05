Air Italy ha dato un ok di massima alla proposta della Regione Sardegna per la condivisione dei voli in continuità territoriale su Olbia per Roma e Milano con Alitalia.

L’accettazione definitiva dovrà però aspettare il via libera del Cda della compagnia convocato d’urgenza per domani. Nella lettera inviata alla Regione sarda, Air Italy avrebbe sottoposto una sua controproposta che prevede, rispetto alle indicazioni date ieri al tavolo regionale, una diversa suddivisione delle rotte tra le due compagnie.

Le rotte offerte ad Alitalia passerebbero da una a due. Una decisione che sarebbe legata al numero di aeromobili attualmente a disposizione di Air Italy.

In seguito alla risposta data da Air Italy alla Regione Sardegna su voli in continuità territoriale su Olbia per Roma e Milano, Alitalia – apprende l’ANSA da fonti della compagnia – sta valutando la controproposta di Air Italy. Nella lettera inviata alla Regione sarda, Air Italy avrebbe infatti sottoposto una sua controproposta che prevede, rispetto alle indicazioni date ieri al tavolo regionale, una diversa suddivisione delle rotte tra le due compagnie con le rotte offerte ad Alitalia che passerebbero da una a due.

Cauto ottimismo per l’imminente definizione delle rotte in continuità territoriale da Olbia per Roma e Milano è stato espresso dal segretario regionale Uiltrasporti Sardegna William Zonca e dalla segretaria territoriale Elisabetta Manca. “Ora si definiscano le piccole modifiche richieste da Air Italy senza ulteriori tentennamenti – commentano i due sindacalisti – e si dia ai sardi e a chi vuole venire in Sardegna la certezza dei collegamenti. La Gallura e tutti i lavoratori di Air Italy devono poter guardare al loro futuro con più certezza”.