“La quiete dopo la tempesta”. Così definisce l’esito della vertenza sulla continuità territoriale il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu.

“Dopo le pressioni arrivate da più parti ed a dispetto di chi in tutto questo tempo è stato alla finestra silente, i lavoratori, i sindacati, le istituzioni la politica e le due compagnie hanno dimostrato che il senso di responsabilità può prevalere rispetto agli interessi personali/aziendali. Finalmente una buona notizia – prosegue Boeddu – per i lavoratori e per la Sardegna tutta. Adesso è indispensabile proteggere i passeggeri che hanno acquistato già i biglietti e contemporaneamente avviare un serrato confronto con l’Unione Europea affinché si superi una situazione che vede una continuità territoriale a due velocità. Una valida per gli scali di Alghero e Cagliari e l’altra per lo scalo di Olbia. A questo il leader della Cgil Sardegna anticipa che sarà altrettanto irrinunciabile un continuo confronto sindacale in merito al piano industriale aziendale”.