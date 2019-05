La Polizia di Stato ha arrestato M. S., 49enne cagliaritano, pregiudicato, per evasione.

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nei controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari non hanno trovato in casa il 49enne, destinatario della misura detentiva da marzo 2017.

Il fratello ha riferito agli Agenti che l’uomo intorno alle 15 ha avvisato i Carabinieri che si stava recando all’ospedale “SS. Trinità” per una visita medica specialistica.

I poliziotti hanno quindi raggiunto l’ospedale e hanno trovato M.S. al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riferito che la sua presenza è stata registrata intorno alle 18.15, mentre non è stata riscontrata alcuna prenotazione della visita medica specialistica.

Condotto negli uffici della Squadra Volante, accertato che è sono stati violati gli arresti domiciliari, l’uomo è stato arrestato per evasione e su disposizione del PM, è stato ricondotto nella sua abitazione in attesa del processo con rito per direttissima, previsto per la mattinata odierna.