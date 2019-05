Il Feel da Bounce è giunto alla sua decima edizione: per gli amanti della Cultura Hip Hop e delle Danze Urbane è diventato un appuntamento da segnare sul calendario. Considerati i confini sardi, nel suo genere rappresenta indubbiamente l’evento più importante. L’organizzazione è nelle mani del Centro Danse Outremer e dei sui ammiragli, Matteo Cois e Valentina Vivaldi con il sostegno della Regione Sardegna.

L’Hotel Setar, situato a Flumini di Quartu Sant’Elena, sarà il palcoscenico dell’intera manifestazione, che si svolgerà l’ultimo fine settimana del mese di Maggio. Si partirà Venerdì 24 con un Party di Benvenuto, un’occasione questa, grazie al TRASH BATTLE 3vs3, per rompere il ghiaccio col clima di sana competizione che sarà il tema dominante nelle due giornate successive di evento. Le mattine di Sabato 25 e Domenica 26 saranno dedicate soprattutto all’apprendimento attraverso una serie di workshop tenuti dai docenti internazionali. Sabato pomeriggio a partire dalle 15:30 sarà il momento delle competizioni dei giovanissimi con le battle di Hip Hop e Break Dance: categorie under 10, under 14 e under 18. La serata si chiuderà con un party a bordo piscina con dj set e un live showcase di TRIPLA B (rapper Brasiliano di fama Internazionale che vive ormai da anni in Italia). Domenica sempre a partire dalle 15:30, sarà dedicato invece alle selezioni Hip Hop, House e Break Dance dei professionisti, a seguire Contest Coreografico per tutte le categorie, e poi si entrerà nella parte più calda dell’evento; partire dalle 20:00, esibizione dei giudici internazionali e tutte le FINALI suonate dal vivo dai NON SOUL FUNKY, band Sarda conosciutissima per i suoi ritmi FUNK.

Tra gli ospiti che contribuiranno a rendere unico questo Feel da Bounce, abbiamo nomi importanti e conosciuti:

Salomon: francese di origine italiana, vincitore in carica del REDBULL DANCE YOUR STYLE FRANCIA che in Italia andrà in Onda su Canale 5 proprio Domenica 26 Maggio;

Niako: coreografo e ballerino per i famosissimi Brand Puma e Adidas;

Joseph Go: coreografo dei W-Tang Clan, gruppo musicale Hip Hop di fama Internazionale;

Mr Keyz: bboy Francese vincitore di numerosi titoli a livello internazionale;

Tomy: b-boy sloveno tra i più quotati in Europa, fa parte della Legacy Crew. Conosciuto per le sue power moove mozzafiato, giovane e instancabile farà urlare tutto il pubblico grazie alle sue skilz;

Didier: ballerino House Dance, tra i più conosciuti a livello internazionale per la sua versatilità e padronanza del proprio corpo;

Dulk: Catanese dok, dimostra a livello nazionale di essere tra i ballerini più rappresentativi della scena Underground nostrana;

Telemare: bboy calabrese, è riuscito negli ultimi anni a tirare su la scena del sud Italia in maniera esemplare grazie alla sua dedizione per il breaking, doveroso chiamarlo per rappresentare al meglio il breaking del SUD ITALIA;

Tripla-B: rapper brasiliano, vive in Italia ormai da 10 anni, sarà la voce ufficiale del FdB insieme all’organizzatore Matteo Cois in arte Puffo. Oltre a presentare tutta la manifestazione, farà un suo show case dal vivo durante il Party del sabato.

Deejay Ake: di Pescara, uno dei Deejay più rappresentativi nella scena Hip Hop Europea. Quest’anno ha suonato anche per il Juste Debout, l’evento di Stand Up dance più importante

a livello Mondiale che si tiene a Parigi ormai da 10 anni;

Deejay Cee: beat maker Olandese famoso per la sua originalità;

Considerata la sua longevità, il Feel da Bounce si inserisce a buon titolo nel novero delle manifestazioni che favoriscono l’integrazione culturale e, allo stesso tempo, la promozione del territorio sardo fuori dai confini dell’Isola. «Dieci anni fa, quando decisi di organizzare la prima edizione – racconta Matteo Cois – fu soprattutto per me, per una passione personale. Non potevo permettermi di girare l’Europa per conoscere il meglio dell’Hip Hop e allora decisi di portarlo a casa mia, nella mia terra».

Come spesso accade, ciò che nasce da una forte motivazione individuale crea sistema, comunità; accorcia le distanze e favorisce il contatto fra le persone che sentono il bisogno di condividere un interesse, in questo caso la passione per la danza, ed esprimerlo secondo le proprie attitudini e inclinazioni.

È questo il caso del FdB, un evento “di peso” nella diffusione della Cultura Hip Hop in Sardegna. Per rendersene conto basterebbe ricordare anche solo alcuni degli ospiti internazionali che hanno infiammato il floor nelle precedenti edizioni: b-boy Neguin (brasiliano), coreografo di Madonna, vincitore al Redbull Bc One 2010 e membro del Redbull All Star Team; Niek Traa (olandese), anche lui b-boy, vincitore al Redbull Bc One 2011 e ballerino nel cast del film Step Up; Bruce Blanchard (belga di origine congolese) vincitore al Redbull Beat It 2012 e leader dei Kobo Power, una crew che raggruppa tutti i ballerini di origine congolese più forti in Europa; Ukay (tedesco) vincitore del maggior numero di battle di Hip Hop e House Dance a livello internazionale, membro dei Redbull Flying Bach.

A onor del vero va detto che si tratta di uno scambio culturale bidirezionale: il Feel da Bounce offre a tanti ballerini l’opportunità di trascorrere qualche giorno in una meravigliosa isola del Mediterraneo; una motivazione per conoscere le tradizioni, i luoghi e i sapori di un pezzo della Sardegna.

Anche quest’anno sono state organizzate le qualifiche in diverse Regioni italiane e all’estero, in alcuni paesi europei: Liguria, Emilia Romagna, Valle D’Aosta, Lombardia, Sicilia e Calabria; Olanda (a Bergen op Zoom, una tappa importantissima per l’Europa del nord) e infine Spagna (a Sabadell), che detiene il primato del quinto anno consecutivo.

Proprio la Spagna offre lo spunto per comprendere come una manifestazione sportiva possa stimolare la nascita di rapporti di amicizia e affetto: «I ballerini spagnoli ormai sono di casa qua – confessa Matteo Cois – fatico a immaginare un Feel da Bounce senza di loro. Rivederli ogni anno mi fa lo stesso effetto che provo quando riabbraccio un sardo che ha lasciato l’isola per studiare danza e torna appositamente per partecipare all’evento. Sono cose che ti fanno stare bene e ti rendono orgoglioso di far parte di una sorta di famiglia».

Queste parole e la ricchezza del programma lasciano presagire che lo spettacolo sarà senza dubbio assicurato. Un’atmosfera internazionale dove si parlerà una lingua comune, quella della danza. Perciò tenetevi liberi il 24, 25 e 26 maggio 2019 per recarvi all’Hotel Setar, a Quartu Sant’Elena.

Saranno due giorni intensi per esplorare e vivere da vicino il mondo della Cultura Hip Hop.

Il Feel da Bounce è dedicato non solo ai danzatori, ma a tutti gli appassionati della cultura e musica Hip Hop; due intense giornate in cui ammirare live le performance, le sfide e le coreografie di centinaia di ballerini.