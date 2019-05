I militari della Guardia di Finznza del Comando Provinciale di Cagliari hanno concluso i controlli fiscali nei confronti di tre attività economiche operanti sul territorio della provincia, volti anche all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” o irregolari. Le indagini sono state effettuate a carico di un medico cagliaritano e a due negozi di alimentari di Fluminimaggiore e l’altra a San Giovanni Suergiu (Su).

I controlli hanno permesso di rilevare in tutte tre le circostanze l’omesso versamento delle ritenute d’acconto ai fini Irpef operate sulle buste paga a fronte di stipendi e i Tfr corrisposti al personale dipendente: nel caso verificato a Cagliari, per le annualità 2017 e 2018, l’importo omesso è di circa 360 euro, nel caso di Fluminimaggiore, per il solo 2018, evidenzia un mancato versamento di 331 euro, mentre per l’attività di San Giovanni Suergiu, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’irregolarità è stata commessa per un importo complessivo pari a 5.175 euro.