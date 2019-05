Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire alla Torino della pallacanestro di disputare in uno dei campionati di vertice del basket nazionale dopo l’esclusione dell’Auxilium per le irregolarità nei versamenti dei contributi Inps e Irpef.

Questa mattina la sindaca Chiara Appendino e l’assessore allo Sport, Roberto Finardi, hanno incontrato Stefano Sardara, presidente della Dinamo Basket Sassari. In collaborazione con realtà cestistiche del territorio torinese, Sardara sta lavorando a un progetto che permetterebbe alla squadra di Torino di disputare il prossimo campionato maschile nella serie A2.

La sindaca Appendino e l’assessore Finardi hanno assicurato a Sardara – si legge in una nota – “il massimo sostegno” di Palazzo Civico all’iniziativa che nei prossimi giorni, una volta definiti tutti gli aspetti sportivi e societari del progetto, sarà presentata agli organi di informazione.