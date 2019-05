I carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nu) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione tra Orosei e Siniscola ed hanno denunciato quattro uomini per guida in stato di ebbrezza. Per loro, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente e la confisca dell’auto.

L’attività dell’Arma ha consentito, inoltre, il sequestro di un coltello a serramanico di genere proibito che aveva in auto un 55enne, che è stato denunciati per porto illegale di coltello. Inoltre, nel comune di Dorgali, un 20enne de posto, è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore in quanto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Infine, due pregiudicati sono stati denunciati perché durante i controlli delle persone sottoposte a sorveglianza speciale, non si facevano trovare all’interno dell’abitazione nonostante la prescrizione imposta.