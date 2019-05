Ieri mattina la Polizia Municipale in stretta collaborazione con i militari della 2° compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, ha effettuato controllo nel quartiere San Benedetto dove, in via Sant’Alenixedda, è stata accertata la presenza di un venditore ambulante di frutta e verdura non in regola.

L’esercente abusivo stava vendendo la frutta e la verdura esponendo la merce sul marciapiede senza il regolare titolo abilitativo.

L’ambulante è stato sanzionato e la merce sequestrata, dopo il previsto controllo da parte dell’Ats Sardegna Assl di Cagliari, avviata a distruzione tramite il servizio igiene del suolo, e conferita direttamente nell’autocarro abilitato per la raccolta della frazione umida.

Servizi di controllo analogo proseguiranno nelle prossime settimane.