È stato prorogato al 30 maggio il termine per presentare la domanda di partecipazione alle Iniziative Estive, organizzate dal Comune di Sassari, curate da Uisp – Comitato provinciale di Sassari e Edupè – Società cooperativa e rivolte a chi frequenta dalla scuola dell’infanzia alle Medie.

Si tratta di un’occasione per passare l’estate in allegria, in compagnia di coetanei, impegnati in tante attività all’aria aperta, con un servizio qualificato di accoglienza e animazione, che permette di trascorrere buona parte delle vacanze in libertà e divertendosi.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale online pubblicato sul sito www.comune.sassari.it.