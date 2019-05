Un’esplosione di origine ignota ha causato almeno sette feriti questo pomeriggio nel centro di Lione, in Francia: è quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore di Lione. Secondo la procura della città l’esplosione nel centro della città sarebbe dovuta ad un pacco bomba. Il pacco, “riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada”, precisano le fonti del sito Le Progrès, aggiungendo che i feriti sono almeno otto, tra cui una bimba di 8 anni. I feriti non sarebbero in condizioni gravi.

Secondo 20 Minutes, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nell’ipercentro di Lione. Un’informazione confermata dalla Préfecture du Rhône, la polizia locale, che però, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull’origine dell’esplosione. I pompieri e la polizia sono giunti sul posto.