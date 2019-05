E’ stato inaugurato a San Gavino Monreale il Cagliari Club “Ex Rossoblù”, su iniziativa dell’ex portiere del Cagliari, Renato Copparoni, nativo proprio della cittadina del Campidano. Prima l’incontro in Consiglio comunale, con il sindaco Carlo Tomasi, quindi la cerimonia di inaugurazione in Piazza Marconi.

Oltre a Copparoni, erano presenti gli ex giocatori del Cagliari Reginato, Tomasini, Poli, Brugnera, Corti, Bravi, Piras, Gattelli, Roccotelli, Matteoli, Pusceddu e Sanna. Il Centro di Coordinamento Cagliari Club era presente con il presidente Tore Saba e con Alessandro Pitzianti.

La sede del Club è in via San Marco (ex Dopolavoro Ferroviario) ed è in fase di ristrutturazione. Nell’occasione gli ex giocatori del Cagliari hanno premiato la squadra ‘Pulcini’ della Italpiombo Santa Teresa, arrivata seconda nel Torneo Saras organizzato dall’Academy Cagliari e che vedeva la partecipazione di 32 società affiliate.