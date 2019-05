In occasione della Giornata del Sollievo per la promozione della terapia del dolore e della Giornata nazionale del Respiro e del fumo, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha visitato stamane l’ospedale Binaghi di Cagliari, dove, dalle 9 alle 11, si è svolto un open day con visite mediche gratuite.

“Un momento importante – spiega l’assessore – per informare i cittadini. Due giornate in una per ricordare da un lato che la prevenzione è alla base di una sanità che funziona e, dall’altro, che non soffrire è un diritto”.

L’appuntamento è stato anche occasione per un sopralluogo alla struttura ospedaliera di Cagliari, dove è presente il centro regionale per la diagnosi e cura della sclerosi multipla.

“Le ricognizioni proseguiranno in tutta la Sardegna – spiega l’assessore – per valutare l’adeguatezza dei servizi e delle strutture e avere un confronto diretto con gli operatori sanitari”.

L’assessore Nieddu ha poi annunciato che il prossimo venerdì 31 maggio parteciperà al convegno regionale promosso dall’Aism sul tema della sclerosi multipla. L’iniziativa, che inizierà alle 15, si svolgerà nell’aula 1 di Palazzo Baffi, polo giuridico-economico in via Sant’Ignazio da Laconi, a Cagliari.