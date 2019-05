“Mi sentivo molto bene, soprattutto in altura, e ho giocato il tutto per tutto nel finale. Ho attaccato nel momento giusto: i 30″ guadagnati sul San Carlo sono stati fondamentali. La maglia rosa per me è un sogno che diventa realtà, il frutto degli sforzi compiuti finora. Però, dovremo lavorare duro per conservarla”.

Così l’ecuadoriano Richard Carapaz ha commentato la vittoria a Courmayeur, che gli ha permesso di indossare la maglia rosa dell’edizione 102 del Giro d’Italia.