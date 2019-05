Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei. Boom in Francia (alle 17 43,29% contro il 35% del 2014) e in Ungheria, dove alle 15era pari al 3 0,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa. In crescita anche in Germaniaalle 14 la percentuale di persone che è andata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l’affluenza delle 14 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. In Italia alle 12, quando aveva votato il 16,72% contro il 16,66% di 5 anni fa. Per le Comunali l’affluenza a mezzogiorno era del 21,92%. Seggi aperti fino alle 23.

Austria, vincono popolari di Kurz, Fpoe terzo – Alle europee in Austria vince il Partito popolare del cancelliere Sebastian Kurz. Perdono, ma non crollano dopo lo scandalo di Heinz Christan Strache, i nazionalisti. In calo anche i socialdemocratici. Secondo le stime della tv pubblica Orf, la Oevp di Kurz è al 34% (+7,5%), l’Spoe si ferma al 23,5% (-0,6%) e la Fpoe scende al 17,5% (-2,2%). Secondo le stime della Orf, che si basano su sondaggi e non su exit poll, i popolari passano da 5 a 7 seggi, i socialdemocratici tengono 5, mentre i nazionalisti dell’Fpoe perdono un seggio e scendono a 3. Anche i Verdi perdono un rappresentante (ora 2), mentre i liberali Neos restano fermi a un europarlamentare.