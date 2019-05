Alle Europee la Lega si assesta al primo partito e testa a testa tra M5s e Pd. Fi tiene e Fratelli d’Italia supera la soglia del 4%. “Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. E’ un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia“, dice il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari che assicura: ‘Non useremo il voto per la crisi’.

“Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini su twitter ha commentato i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1/o partito in Italia, grazie”. “Visti i risultati mi sembra abbastanza chiaro” che sarà la Lega, nel governo, a indicare il nome del futuro commissario europeo . Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, durante una diretta di Porta a Porta.

“Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa“, ha detto Salvini in un video su Facebook girato in via Bellerio. “In attesa dei risultati definitivi, grazie grazie grazie da tutta la squadra. Grazie Italia useremo bene la vostra fiducia” ha detto Salvini, che tra pochi minuti scenderà in sala stampa.

“Dopo 5 anni torniamo a crescere e ora ci sono tre poli, non più solo Lega e 5 Stelle. Un anno fa davano il Pd per finito“, sottolinea una fonte autorevole dem analizzando gli exit poll disponibili. “Il Partito democratico c’è, è in campo, è la forza sulla quale costruire l’alternativa”, ha detto Andrea Orlando.

I DATI – In base alla terza proiezione, con una copertura del 21%, del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Europee la Lega si conferma il primo partito con il 32,1%. Il Pd è al 22, M5S è al 19,5%, Forza Italia 9,4%, Fratelli d’Italia al 5,8%, e Più Europa al 3,2%.

In base alla seconda proiezione, con una copertura del 11%, del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Europee la Lega si conferma il primo partito con il 30%. Il Pd è al 21,8%, M5S è al 20,7%, Forza Italia 9,8%, al Fratelli d’Italia 6%, e Più Europa al 3,7%.

In base alla seconda proiezione di Tecne per Mediaset (copertura campione 20%), alle Europee la Lega è il primo partito con il 29,8%, Pd sta al 21,3%, M5s al 19,6%. Forza Italia ottiene il 9,1%, Fdi il 5,8%, +Europa il 4,5%, La Sinistra il 2,9%.

In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 18%) la Lega sale ancora e raggiunge alle Europee il 33,1%. Il Partito democratico è secondo al 21,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 19%. Forza Italia è all’8,5% e Fratelli d’Italia al 6,3%.

In base alla prima proiezione, con una copertura del 3%, del consorzio Opinio Italia per la Rai, la Lega è il primo partito con il 30%. Il Pd è al 21,3%, M5S è al 20,2%, Forza Italia 10%, al Fratelli d’Italia 6%, e Più Europa al 3,9%. Europa Verde si attesta, sempre in base alla prima proiezione, al 2,7%, La Sinistra all’1,7%, il Partito comunista allo 0,7%, Partito animalista allo 0,7%, il Partito pirata 0,6%, altri movimenti 2,2%.

Secondo la prima proiezione realizzata da Swg per La 7 (copertura all’8%) la Lega consolida il primato emerso dagli exit poll e va al 32%. Il Pd è il secondo partito al 21,7% seguito dal Movimento 5 Stelle al 19,6%. Forza Italia è all’8,6% e Fratelli d’Italia al 6,2%.

In base alle prime proiezioni di Tecne per Mediaset (copertura campione 15%), alle Europee la Lega è il primo partito con il 27,3%, M5s raggiunge il 20,9% sorpassando il Pd che si ferma al 20,6%. Forza Italia ottiene il 9,5%, Fdi il 5,5%m +Europa il 4,3%, La Sinistra il 3,10%.