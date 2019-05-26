I dati dell’affluenza in Sardegna:
|
Comuni
|
% alle 12
|
Prec.
|
% alle 19
|
Prec.
|
% alle 23
|
Prec.
|SARDEGNA
|377 su 377
|10,86
|11,65
|28,03
|29,43
|36,26
|42,01
|CAGLIARI
|17 su 17
|11,82
|12,19
|30,25
|29,11
|39,10
|42,80
|NUORO
|74 su 74
|10,27
|10,44
|26,55
|26,40
|34,36
|37,19
|ORISTANO
|87 su 87
|10,23
|9,56
|26,96
|25,66
|35,10
|36,02
|SASSARI
|92 su 92
|10,68
|12,96
|27,80
|33,72
|36,10
|47,65
|SUD SARDEGNA
|107 su 107
|10,57
|10,95
|27,03
|27,59
|34,73
|39,17
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