Un clima autunnale ha fatto da sfondo alla GC32 Villasimius cup di vela, prima tappa del GC32 Racing Tour 2019, alla quale hanno partecipato 10 equipaggi provenienti da 8 nazioni.

Alinghi ha concluso al secondo posto, alle spalle di Oman Air, dopo 16 regate molto combattute alle quali hanno partecipato i migliori velisti e team mondiali, tra i quali il vincitore Oman Air con lo skipper e il timoniere neozelandese Adam Minoprio, il Red Bull Sailing Team di Roman Hagara, Norauto di Frank Cammas e Ineos Rebels UK con al timone l’olimpionico Ben Ainslie.

La classifica finale vede Oman Air al primo posto, Alinghi al secondo e Ineos Rebels UK al terzo. Il prossimo appuntamento del GC32 Racing Tour 2019 è in programma a Lagos, in Portogallo, dove, dal 27 al 30 giugno, si disputerà il Campionato del mondo della classe, evento valido anche come seconda tappa del circuito 2019.

Nel frattempo Alinghi è già rientrato in Svizzera per partecipare, sabato 8 giugno sul lago di Ginevra, alla Ginevra-Rolle-Ginevra, a bordo del catamarano D35, l’altro circuito internazionale di regate al quale il team partecipa e dov’è in testa alla classifica provvisoria dopo due eventi.