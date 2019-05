La regalerà una sensazione di benessere ai segni d’aria, l’aria estiva si fa sentire e porterà allegria e divertimento, e quindi tanto buonumore. Gli imprevisti non turberanno la serenità e il lavoro proseguirà bene grazie all’intervento di persone che contano che darà una spinta ai progetti. I segni di fuoco saranno molto impegnati, infatti saranno concentrati sul lavoro, ma non perderanno di vista la sfera sentimentale e saranno disponibili con i propri cari. Gli impegni da mantenere non mancheranno e anche i guadagni saranno moltiplicati. Settimana impegnativa per i segni d’acqua, che avranno delle discussioni con il partner e dovranno avere la pazienza di riflettere prima di prendere qualsiasi decisione. Sul lavoro andrà meglio, le occasioni saranno favorevoli per fare salti di qualità. Anche per i segni di terra la settimana non inizierà al meglio, la stanchezza potrebbe farsi sentire sia sul lavoro che nel settore amoroso. Nel week-end però potranno esserci miglioramenti e sia le coppie che i single potranno vivere un fine settimana tranquillo e rilassante. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Venere in congiunzione vi porterà ad essere molto affascinanti e irresistibili agli occhi di chi vi sta intorno. Durante la settimana vivrete pienamente la vostra relazione e rilancerete i vostri sentimenti con slanci appassionati. Anche i single potranno coronare il loro sogno di incontrare una persona speciale.

Lavoro: sul fronte lavorativo si presenteranno delle belle novità. Cercate di volgere ogni situazione a vostro favore e non perdete di vista i traguardi da raggiungere. Qualche collega invidioso non mancherà di dirvi parole dure, ma voi congedatelo senza mezzi termini, e proseguite per la vostra strada.

Toro

Amore: la Luna favorevole vi porterà delle belle occasioni su tutti i fronti. Sabato e domenica potreste vivere delle emozioni indimenticabili, mentre per chi ha una storia d’amore da lungo tempo potrebbe arrivare una svolta interessante. Ottima situazione anche per i cuori solitari, potranno esserci incontri da non sottovalutare.

Lavoro: sarete più tranquilli rispetto alla settimana precedente, anche se gli incarichi di lavoro da portare a termine saranno tanti, ma la cosa non vi preoccuperà affatto. La vostra calma vi farà andare avanti al meglio e vi consentirà di organizzarvi sfruttando tutte le migliori opportunità per migliorare la vostra posizione.

Gemelli

Amore: l’aria estiva si fa sentire e questo vi porterà tanta allegria durante la settimana. Infatti la vostra relazione di coppia procederà alla grande, e anche se potranno esserci degli imprevisti non turberanno il vostro umore. La settimana porterà delle belle sorprese anche ai single che potranno fare nuovi incontri in amore.

Lavoro: all’inizio della settimana qualcosa potrebbe andare storto, perciò dovete cercare di curare le relazioni d’affari e gli investimenti. Le cose miglioreranno comunque tra mercoledì e giovedì, quando una persona influente darà una svolta decisiva ai vostri progetti. Tuttavia, non dovrete abbassare la guardia.

Cancro

Amore: le giornate di mercoledì e giovedì metteranno a dura prova la vostra pazienza. Venere e Mercurio saranno sfavorevoli e vi porteranno ad avere delle discussioni con il partner, che produrranno effetti negativi sul rapporto. Abbiate la pazienza di riflettere prima di prendere decisioni drastiche. I single potranno fare invece incontri interessanti e prepararsi a vivere un’estate fantastica.

Lavoro: sarete particolarmente agguerriti al lavoro e cercherete di cogliere le migliori occasioni che vi presenteranno. Nonostante qualche ostacolo, che cercherete in tutti i modi di superare, riuscirete a centrare i vostri obiettivi, ma questo ovviamente vorrà dire lavorare ancora di più.

Leone

Amore: sarete concentrati più sul lavoro che in amore durante la settimana, tuttavia non perderete di vista le priorità. Sarete disponibili e pronti a venire incontro al partner e a vivere insieme dei momenti romantici. Chi è single potrebbe fare degli incontri importanti nella parte centrale della settimana.

Lavoro: avrete numerosi impegni da mantenere e cercherete in tutti i modi di affrontarli come si deve. Qualche entrata in più non vi dispiace, anche perché state affrontando molte spese in questo periodo. Nel week-end potreste avvertire un po’ di stanchezza, ma una buona notizia in ambito professionale vi tirerà su.

Vergine

Amore: la settimana non inizierà al meglio, Mercurio sfavorevole potrebbe farvi sentire un po’ giù di corda e a risentirne sarà anche il settore amoroso. Per fortuna ci saranno miglioramenti nel week-end e le coppie potranno vivere un bel fine settimana. Anche i single avranno tante occasioni per fare conquiste e potrebbero esserci innamoramenti a lungo termine.

Lavoro: avrete degli attriti lavorativi durante la settimana, probabilmente i colleghi non saranno soddisfatti degli incarichi che porterete a termine. Cercate di imparare dai vostri errori e lavorare con più impegno, ma non perdete la fiducia in voi stessi e non lasciatevi abbattere. A breve avrete delle bele soddisfazioni.

Bilancia

Amore: Venere opposta questa settimana porterà dei disguidi in ambito sentimentale. Mercoledì e giovedì dovrete cercare di evitare ogni discussione e se le cose non andranno come volete sarà meglio non insistere. Andrà bene nel fine settimana, quando gli animi saranno più tranquilli e vi lascerete andare ad effusioni e abbracci con la persona amata o con qualche nuova conoscenza.

Lavoro: durante la settimana potreste avere l’impressione che le vostre finanze stanno calando e per rimediare vi butterete a capofitto nel lavoro. Questo però potrebbe influire negativamente sulla vostra relazione di coppia, perché toglierà del tempo prezioso, perciò agite con moderazione e senza strafare.

Scorpione

Amore: settimana turbolenta per l’amore, sia le coppie che i single avranno un bel daffare a sciogliere nodi e situazioni ingarbugliate. Sabato e domenica saranno le giornate meno tese, ma anche in questi giorni dovrete prestare più attenzione alla relazione di coppia, infatti potrebbe capitare un acceso litigio, perciò controllatevi.

Lavoro: la prima parte della settimana trascorrerà senza troppi problemi, mentre la seconda metà potrebbe crearvi dei problemi al lavoro che potrete risolvere solo grazie al consiglio di un amico fidato. Qualcuno potrebbe finalmente ricevere delle risposte che aspettava da tempo.

Sagittario

Amore: durante questa settimana il partner sarà al centro delle vostre attenzioni. Questo vi permetterà di passare delle romantiche serate in compagnia della persona amata, che miglioreranno il vostro umore e vi faranno sentire più sicuri della vostra relazione sentimentale. Anche per i cuori solitari è un buon periodo.

Lavoro: in molti si renderanno conto di aver fatto molti passi avanti in ambito lavorativo, tuttavia l’opposizione di Marte a inizio settimana vi farà sentire molto stanchi. Le giornate più produttive saranno quelle del fine settimana, quando potrebbe arrivare una bella conferma.

Capricorno

Amore: Mercurio e Venere saranno in posizione sfavorevole e le giornate centrali della settimana saranno particolarmente pesanti da affrontare. Se dovete chiedere un chiarimento, è meglio rimandare nel fine settimana, quando i pianeti saranno in posizione migliore. Fine settimana rilassante per tutti, anche per i single che potranno divertirsi.

Lavoro: la vostra insaziabile voglia di denaro porterà a qualche litigio con i colleghi e controversie anche con i capi. Cercate di accontentarvi di quello che avete, spesso puntare troppo in alto non è conveniente, soprattutto se non avete le condizioni giuste per farlo.

Acquario

Amore: in questa settimana vi sentirete pieni di energia, ma dovrete mettere ben a fuoco quello che realmente volete dalla vostra vita e agire di conseguenza. Chi sta vivendo una relazione di coppia dovrà tenere duro e cercare di superare le difficoltà. Incontri di passione per i single, fortunate soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì.

Lavoro: settimana di cambiamenti per i nativi del segno, il lavoro potrebbe riservare trasferimenti e questo causerà malumori e senso di impotenza che potrà ripercuotersi nella vita privata. Nel fine settimana potreste avvertire un po’ di stanchezza in più, proprio per i pensieri che non lasciano tregua.

Pesci

Amore: la Luna in congiunzione vi regalerà delle giornate molto fortunate e trascorrerete momenti tranquilli nella sfera amorosa. Nulla riuscirà a turbare la complicità con la persona amata, ma potranno esserci delle divergenze per chi ha figli. I single dovranno fare più attenzione nella scelta delle amicizie, potrebbero trovare persone false che porteranno guai.

Lavoro: sarete nervosi durante questa settimana, tuttavia questa situazione non creerà particolari problemi al lavoro. Infatti, sarete addirittura più produttivi del solito, anche se un po’ di stanchezza fisica si ripercuoterà inevitabilmente sulle vostre giornate a causa dei diversi impegni lavorativi a cui dovrete far fronte.