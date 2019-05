Duecento anni di esperienza, una grande passione per l’innovazione e per l’ambiente. Dal 1820 Sgaravatti Group rappresenta un punto di riferimento per la progettazione e realizzazione di giardini, parchi e architetture green per ville private, hotel e resort, e verde residenziale. Know-how, creatività, tecniche di progettazione all’avanguardia e l’amore per il verde in tutte le sue sfumature sono gli ingredienti vincenti che hanno portato il gruppo Sgaravatti a raggiungere i massimi livelli nel settore florovivaistico.

Il verde su misura

Sgaravatti Group offre servizi su misura in base alle esigenze e agli spazi di ogni cliente, soddisfando ogni richiesta e offrendo numerosi servizi: dalla realizzazione da zero di giardini e piccoli spazi verdi alla modifica della loro composizione, un’accurata consulenza botanica, forniture di fiori e piante e la creazione di impianti di irrigazione e illuminazione.

Il risultato è uno spazio verde su misura del cliente.

Ogni giardino, ogni terrazza, ogni parco è infatti progettato e realizzato per essere unico.

Dai giardini più piccoli a quelli più importanti, dagli alberghi alle eleganti zone residenziali, dai parchi urbani a quelli aziendali, alle zone ricreative. Recuperando spazi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati, il team riproduce con successo l’armonia tipica del giardino anche su terrazze, creando in ambiti urbani raffinate oasi di tranquillità, realizza giardini pensili in base ai carichi e all’assorbimento degli inquinanti e giardini verticali per migliorare l’isolamento termico e l’aspetto degli edifici con un tripudio di forme, colori e profumi di notevole impatto estetico.

Specialisti nelle opere a verde per hotel e resort i landscaping and garden designer Sgaravatti Group riescono a coniugare armonia estetica con funzionalità, creando ambientazioni coinvolgenti capaci di far vivere agli ospiti esperienze diverse a seconda del mutare delle stagioni.

Sgaravatti Group, dall’idea allo spazio verde

Lo studio tecnico del gruppo, con sede a Capoterra, è composto da ingegneri, botanici, agronomi e architetti paesaggisti, che seguono ogni fase dei lavori: dall’ideazione, attraverso l’utilizzo dei più preformanti programmi per la progettazione CAD e per la modellazione 3D, fino alla realizzazione dell’opera, sempre rispettando gli altissimi standard di qualità richiesti nel settore come attestano le certificazioni (accreditate a livello nazionale e internazionale, e necessarie per partecipare ai bandi di gara d’appalto pubblici) di cui il gruppo è in possesso.

Nella sezione dedicata sul sito internet è inoltre possibile richiedere un preventivo per uno spazio verde su misura.