Si inizia a respirare l’atmosfera delle grandi occasioni in vista del debutto internazionale della Natzionale Sarda che Domenica 2 Giugno alle ore 20:30 ad Olbia, presso lo stadio “Bruno Nespoli”, sfiderà la Nazionale Corsa nella gara che assegnerà la prima edizione del Trofeo Simeoni-Simon Mossa.

Sarà un match improntato sui valori di amicizia e fratellanza tra i due popoli, ma anche dai grandi contenuti tecnici e sportivi, con una rosa completa di giocatori professionisti provenienti dalle massime serie europee, a disposizione dei due allenatori.

Agli ordini di Mister Bernardo Mereu, C.T. della Natzionale Sarda, risponderanno tra gli altri Alessandro Deiola e Simone Aresti del Cagliari, Claudio Pani del Sliema Wanderers nella Premier League Maltese, Robert Acquafresca del Sion, squadra del massimo campionato svizzero, oltre che a vecchie conoscenze della Serie A come Francesco Pisano e Daniele Ragatzu, attualmente in forza all’Olbia Calcio.

A disposizione della Natzionale Corsa invece ci saranno giocatori che militano in Ligue 1, come Rémy Cabella (Saint-Étienne) e Yannick Cahuzac (Toulouse FC) e nel massimo campionato belga come Nicolas Penneteau (Charleroi).

A presentare la gara sarà la madrina della Natzionale Sarda di calcio, Caterina Murino, che illustrerà anche le finalità benefiche dell’evento; parte dell’incasso sarà devoluto a sostegno delle cure di Paolo Palumbo.