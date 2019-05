Su circa venti bambini che risultavano iscritti all’asilo aperto abusivamente nelle campagne di Villacidro, solo uno era in regola con le vaccinazioni.

È quanto emerge dagli accertamenti, non ancora ultimati, condotti dai carabinieri del Nas e dai colleghi della Compagnia di Cagliari sulla struttura illegale che la settimana scorsa è stata chiusa.

Il numero così elevato di minori non vaccinati sembra confermare l’ipotesi che si trattasse effettivamente di un asilo ‘no vax’, dove i genitori potevano iscrivere i figli senza i vincoli prescritti dalla legge. La struttura, infatti, molto più simile a un baby parking, non aveva alcun obbligo di richiedere le certificazioni.

Rimane adesso da stabilire se l’asilo sia stato pensato proprio per accogliere i bambini non vaccinati o se abbia aperto i battenti per ragioni diverse accogliendo solo in secondo momento i piccoli privi di vaccinazione.

Nei prossimi giorni i carabinieri sentiranno tutti i genitori coinvolti per fare piena luce su tutta la vicenda.