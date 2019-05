Alessio Cragno ha firmato il rinnovo con il Cagliari calcio.

Il portiere, classe 1994, resterà in rossoblù fino al 2024.

Il 12 luglio 2014 il Cagliari acquista il giocatore a titolo definitivo. Il 23 agosto 2014 Cragno fa il suo esordio da titolare nella partita contro il Catania, valida per il terzo turno di Coppa Italia, riuscendo a mantenere la porta inviolata.

Un mese dopo, il 21 settembre, il numero 28 esordisce in Serie A nel match contro la Roma (2-0) disputata all’Olimpico. Dopo aver vinto il ballottaggio iniziale con Simone Colombi, disputa da titolare la prima parte della stagione. Finisce tuttavia in panchina dopo l’arrivo di Brkić a gennaio, e la stagione si conclude con la retrocessione del club.

L’anno seguente rimane al Cagliari in Serie B, come secondo portiere dietro Marco Storari. Disputa la sua prima partita il 3 dicembre 2015, nella gara del quarto turno di Coppa Italia vinta 1-0 in trasferta contro il Sassuolo.

Durante il mercato invernale 2016 viene ceduto in prestito alla Virtus Lanciano in Serie B per giocare come titolare. Torna al Cagliari, il 15 luglio 2016 e viene girato in prestito al Benevento, club neo-promosso in Serie B.

Nelle stagione 2017-2018 ritorna al Cagliari, esordendo ufficialmente il 19 agosto 2017 nella prima partita di campionato, disputata contro la Juventus e persa dai rossoblù 3-0.

Ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili italiane dall’Under-17 alla Nazionale Under-21.

L’uno settembre 2018 riceve la sua prima convocazione in Nazionale maggiore, dal CT Roberto Mancini che lo inserisce tra i convocati per le due sfide inaugurali della Nations League 2018-2019.

Il presidente Giulini: “Cragno in Sardegna sta bene e sta per sposarsi qui a Cagliari, vorremmo iniziare la nuova stagione blindando la porta perciò rinnoviamo il contratto con lui”.