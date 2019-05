“Abbiamo voluto fare questa dichiarazione il giorno dopo le elezioni europee, perchè tutti hanno usato la vicenda di Mercatone Uno per l’ultimo scampolo di campagna elettorale. Oggi non si vede più nessuno, mentre il Partito Comunista è con le lotte dei lavoratori, sempre”, afferma in un post Marco Rizzo, Segretario del Partito Comunista.

“In questo Paese, dove la politica viaggia sui tweet e sui selfie dei viceministri, oltre 1.800 lavoratori di Mercatone Uno hanno scoperto, di notte e su Facebook, che il mattino dopo avrebbero perso il lavoro a causa del fallimento di Shernon Holding, da un anno proprietaria della catena dei negozi”… “Oltre al danno anche la beffa per questi lavoratori, che pur avendo più volte segnalato l’inadeguatezza della cordata hanno soltanto ottenuto il totale disinteresse del governo”, denuncia Rizzo.

“Il quale, quando il danno è stato fatto, si è affrettato a convocare tavoli e ad assicurare soluzioni. Proprio come il contadino sciocco, che chiude il pollaio quando la volpe ha già mangiato le galline”, conclude la nota di Rizzo.