Riparte il futuro, organizzazione non-profit, impegnata contro la corruzione promuovendo la trasparenza e la certezza del diritto, arriva a Cagliari con Rif Lab, un laboratorio gratuito itinerante contro la corruzione che toccherà 10 città italiane, con la finalità di riunire e formare tutte le persone interessate a battersi contro l’illegalità e a sviluppare campagne sociali efficaci.

Sabato 1 e domenica 2 giugno il laboratorio Riparte il futuro si terrà a Cagliari, presso lo spazio della Manifattura Tabacchi.

Programma Ogni tappa del Rif Lab prevede focus e ospiti diversi, tutti provenienti dal mondo del non profit e della comunicazione sociale. Durante i due giorni di alta formazione i partecipanti possono imparare a utilizzare le tecniche di comunicazione sociale e gli strumenti di campaigning anticorruzione. Saranno affrontati numerosi temi, lobbying civico, marketing digitale, creatività e design della comunicazione, uso dei dati e delle tecnologie per costruire una campagna sociale ad alto impatto.

Gli ospiti. Il laboratorio vedrà la partecipazione di personalità nazionali e internazionali del settore quali Alexander B. Howard, esperto di Washington di modelli di governo aperti e disinformazione; Marìka Surace di CILD Italia, che presenterà l’esperienza di OpenMigration, piattaforma online che racconta il complesso fenomeno migratorio attraverso l’uso sapiente e accurato dei dati. Michela Locati, creativa dietro l’esperienza travolgente di “Solo in cartolina” e Paola Dottor, di Transparency International Italia. Non meno preziosa la partecipazione dei protagonisti locali, come Andrea Zedda e Daniela Casula di Sardinia OpenData e la giornalista Monia Melis, collaboratrice del quotidiano La Repubblica e della rivista Internazionale.