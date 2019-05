Mercoledì 29 maggio, alle 10.30, in rettorato si tiene la cerimonia di lancio di Ateneika 2019.

All’evento prende parte il rettore Maria Del Zompo, il pro rettore vicario Francesco Mola, i presidenti delle sei facoltà dell’ateneo, il presidente del Cus Cagliari, Marco Meloni e Alessio Correnti, responsabile organizzativo della dieci giorni di sport, concerti, formazione, solidarietà e inclusione. Da venerdì, con cerimonia inaugurale, al 9 giugno, si apre la caccia ai campioni in carica di Ingegneria e architettura.

Medagliere. Ai lavori di presentazione della settima edizione di AteneiKa, festival di sport, musica e formazione che si svolge nella Cittadella Sportiva Sa Duchessa, il presidente della facoltà di Ingegneria e architettura campione in carica di Ateneika, Corrado Zoppi, “rende” il medagliere al rettore. La professoressa Del Zompo lo darà alla facoltà che si aggiudica la competizione.

Programma. Partecipano al festival oltre 1.800 atleti in dodici discipline sportive. Dieci giornate di gare che si chiudono nel “terzo tempo”, tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori di entrambe le squadre. L’evento, dagli sport ai concerti, è ad accesso libero e possono partecipare sia gli studenti che i docenti; sono previste gare di atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo e E-sport Fifa 2019. In scaletta due eventi specifici aperti a tutti: Battle of AteneiKa, competizione di crossfit a cura di Crossfit Kasteddu e Un sorriso per Sara, meeting di atletica leggera, per ricordare la giovane atleta del Cus Cagliari, Sara Satta. “Il Medagliere” di Ateneika 2018 è stato vinto da Ingegneria e architettura.

Sponsor e Ospiti. AteneiKa 2019, in collaborazione con Special Olympics Italia-Team Sardegna, prevede dieci giornate dedicate a gare, concerti ed eventi formativi, con ingresso gratuito. Tra gli artisti previsti Motta, Rancore, Cor Veleno, Tre allegri ragazzi morti, Daniele Celona.

Formazione e inclusione. AteneiKa promuove i linguaggi universali dello sport e della musica e, inoltre, cura anche i rapporti con il territorio e regala ai residenti del quartiere di Is Mirrionis la Cus card 18-19 che consente l’accesso agli impianti universitari per un anno.