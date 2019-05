Ancora una volta i siti del Centro Italo Arabo e del Mediterraneo e della Rivista di Politica Internazionale Spondasud sono sotto attacco di Hackers e da questa mattina non sono più visibili.

I vertici dell’organizzazione, che in questi anni si è contraddistinta per una intensa azione di contro informazione in contesti di crisi come la guerra in Siria, attraverso reportage e pubblicazione di documenti, spesso ignorati dai media nazionali, denunciano l’ennesima aggressione che colpisce direttamente la libertà di espressione e l’attività giornalistica del Centro, impegnato anche in progetti di cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo e in attività con i migranti e le fasce più deboli della popolazione.

Proprio domani, nell’ambito del VII Meeting Internazionale delle Politiche del Mediterraneo, il Centro Italo Arabo ha organizzato a Cagliari (ore 18.30, Hostel Marina) un convegno sulla Cina, via della seta e traffici marittimi a cui partecipano, tra gli altri, la giornalista di Skytg24 Mariangela Pira e il deputato Pino Cabras.