Comunali, presentata a Cagliari la lista Campo Progressista

“Lo scenario delle elezioni cagliaritane e’ un po’ cambiato rispetto ai giorni scorsi, ieri il Tar ha riammesso tra i candidati Angelo Cremone. Ma noi non siamo preoccupati, perche’ tanto vinceremo al primo turno”.

Così Francesca Ghirra, candidata sindaca del centrosinistra alle amministrative di Cagliari del 16 giugno, questa mattina durante la presentazione della lista di Campo progressista. All’incontro con i giornalisti, oltre ai candidati che compongono la squadra di Campo progressista -19 donne e 15 uomini- i consiglieri

regionali Massimo Zedda e Francesco Agus.

“Il risultato delle europee a Cagliari, conferma un trend rispetto all’apprezzamento dei cittadini per le politiche che l’amministrazione di Massimo Zedda ha portato avanti in questi anni- sottolinea Ghirra- in questi giorni mi stanno chiedendo quali sono le mie idee per la città: io rispondo che abbiamo progetti concreti da realizzare e abbiamo anche le risorse per farlo”.

Prosegue l’ex assessora comunale: “Il lavoro fatto negli ultimi anni dalle giunte Zedda e’ stato importante, abbiamo tagliato gli sprechi e fatto politiche trasparenti, eliminando tutti i sistemi clientelari che erano una consuetudine, come l’erogazione dei contributi per le attività culturali. Abbiamo fatto ‘pulizia’ di un vecchio metodo di governo, che non ha consentito ai grillini di prendere piede a Cagliari: di fatto

abbiamo portato avanti le politiche che loro promuovono. Visto che non hanno un candidato, spero che guardino a noi di buon occhio…”.

Quindi l’appello agli elettori: “Dobbiamo pensare in grande, perché Cagliari ha capito negli

ultimi anni che può uscire dalla dimensione provinciale in cui è stata schiacciata dal centrodestra e che può ambire a competere con le maggiori capitali europee. Siamo la seconda meta

turistica più cercata in Italia, dopo Roma, sfruttiamo le immense potenzialità di questa città. Tornare indietro significherebbe ripiombare in una situazione di sottosviluppo e decrescita”.

Sottolinea il sindaco uscente, Zedda: “La lista di Campo progressista ha ormai un consenso strutturato e radicato nel territorio, dato dall’attività politica di tanti anni di buon governo e siamo pronti a passare questa eredità a Francesca. Potrà essere la prima sindaca del capoluogo sardo, e ha ottime possibilità di vincere”.

Chiude Agus: “La nostra è la lista che ha più donne candidate, 19, non è mai capitato di avere una presenza femminile così ampia. Non è una lista civica, è’ una lista politica che ha progetti ambiziosi per il futuro. Siamo il primo gruppo in Consiglio regionale, da noi deve partire l’inizio della ricostruzione del centrosinistra”.

“Non posso commentare le idee per Cagliari del candidato sindaco del centrodestra, perche’ non le conosco. Ho la buona abitudine di visionare prima i progetti e le

proposte, ma il programma non c’e’, non e’ stato depositato. È un documento ‘segreto'”. Cosi’ l’ex sindaco di Cagliari e consigliere regionale, Massimo Zedda, oggi durante la

presentazione della lista di Campo progressista, a sostegno della candidata a sindaca di Cagliari per il centrosinistra, Francesca Ghirra.

“Non sono solito commentare la capigliatura altrui, ma le proposte per la citta’, e ho difficolta’ a spendere qualche parola in questa direzione- prosegue Zedda- in generale ho visto che qualcosa e’ stata copiata dalle proposte di Francesca- scherza-. Ma il fatto che le nostre idee contagino gli altri è un elemento positivo. D’altronde siamo qui per questo: contagiare gli altri sulla nostra proposta e chiedere quindi il voto…”.