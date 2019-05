Partirà il 21 giugno 2020 da Lignano, il nuovo tour di Cesare Cremonini che celebrerà i suoi 20 anni di carriera con sette date negli stadi italiani e si concluderà con un evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una carriera quella di Cesare iniziata con la pubblicazione – nel maggio 1999 – di “50 Special”, canzone diventata un vero e proprio inno generazionale e proseguita lungo un percorso costellato di una serie innumerevole di hit.

In questi anni Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione cantautorale con arrangiamenti e sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento, diventando uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano.

La sua discografia e la sua biografia artistica, coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo, nato e cresciuto sul palcoscenico. Vent’anni che significano un altro passo verso il suo sogno più grande: fare della sua vita un unico grande spettacolo.

“Il 18 Luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio Dna. Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale.“ Cesare Cremonini.

21 giugno LIGNANO • STADIO TEGHIL

27 giugno MILANO • STADIO SAN SIRO

30 giugno PADOVA • STADIO EUGANEO

4 luglio TORINO • STADIO OLIMPICO

7 luglio FIRENZE • STADIO ARTEMIO FRANCHI

10 luglio ROMA • STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI • ARENA DELLA VITTORIA