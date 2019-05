L’organizzazione dell’Aula, i lavori nelle commissioni, i primi disegni di legge da discutere. Questi i punti affrontati al vertice convocato oggi dal presidente dell’Assemblea Michele Pais e al quale hanno preso parte tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza.

“Abbiamo fatto il punto sulle regole da seguire”, ha spiegato Pais al termine della riunione. Regole che riguardano “la puntualità” ma anche “la necessità di garantire l’ordine dei lavori, le modalità per affrontare i punti all’ordine del giorno, e la coerenza da rispettare nell’organizzazione dei lavori in commissione”. I consiglieri si sono anche confrontati sulle prime proposte di legge da presentare. Ad esempio il capogruppo del Psd’Az, Francesco Mula, presenterà un testo per la modifica della legge 8 sul piano casa in scadenza il 30 giugno.

Infine un passaggio sulle mozioni in discussione oggi. Sono due, una di maggioranza e l’altra dell’opposizione e riguardano la necessità di garantire la continuità del servizi offerti da Radio Radicale. Quella della minoranza prevede anche la possibilità di avviare una convenzione ad hoc con la Radio per la registrazione di conferenze, convegni, incontri organizzati dalla Regione.