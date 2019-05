L’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, è disponibile a incontrare il 4 giugno alle 10 i sindaci della Conferenza socio sanitaria territoriale dell’Ogliastra che domani si riuniranno in presidio davanti al Consiglio regionale in difesa dell’ospedale di Lanusei. “L’auspicio – spiega Nieddu in una nota – è che ci sia la volontà di incardinare il confronto su posizioni responsabili e costruttive, nel rispetto dei cittadini”.

Ieri, in una lettera indirizzata alla prefetta di Nuoro, il presidente della conferenza e sindaco di Lanusei, Davide Burchi, aveva lamentato le mancate risposte del responsabile della Salute annunciando la manifestazione di protesta in programma domani mattina alle 10.

Oggi Nieddu è entrato nel merito dei problemi dell’ospedale Nostra Signora della Mercede: “Non stiamo lasciando niente di intentato – ribadisce l’assessore – ma al momento la carenza di medici specializzati ci ha impedito di trovare una soluzione per la riapertura del reparto di Ortopedia. Non c’è nessuna intenzione di depotenziare l’ospedale di Lanusei e anzi – precisa Nieddu – stiamo lavorando alla ricerca di soluzioni strutturali che impediscano in futuro emergenze come quelle che il presidio sta vivendo ora”.