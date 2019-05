Rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di programmare politiche di sviluppo coerenti con i fabbisogni di imprese e territori. È l’obiettivo del progetto Sisprint (Sistema integrato di Supporto alla progettazione degli interventi territoriali) che vede come soggetto beneficiario Unioncamere e allo stesso tempo valorizza proprio il patrimonio dei dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio integrandoli con altre fonti statistiche.

Il “Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali” è stato presentato a Cagliari. Si tratta di un servizio on-line che consente di navigare tra i dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali. Permette anche, attraverso elaborazioni personalizzate, di tracciare una mappa dettagliata delle realtà produttive locali.

“L’intento – spiegano dalla Camera di commercio di Cagliari – è rafforzare la capacità delle Amministrazioni coinvolte nei processi di programmazione e attuazione della politica di coesione e di dare risposta alle reali esigenze di imprese e territori, attraverso azioni e strumenti in grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e il sostegno alla competitività”. L’illustrazione del Cruscotto informativo è stata anche l’occasione per ascoltare i suggerimenti degli altri enti coinvolti per migliorare il servizio. All’incontro, infatti, hanno partecipato i rappresentati delle amministrazioni locali, Anci, Università e imprese.