Al via in Gallura le attività di prevenzione antincendio nelle aree e lungo le strade di proprietà del Cipnes. Le operazioni sono state avviate dal Consorzio nel rispetto delle disposizioni regionali antincendio e per garantire la sicurezza dell’intera area e alle numerose persone che ogni giorno transitano all’interno dell’agglomerato industriale.

Oltre alla rimozione di sterpaglie e allo sfalcio dell’erba saranno eseguiti vari interventi finalizzati a ridurre al minimo il pericolo rappresentato dagli incendi di interfaccia tra le aree urbanizzata e quelle rurali. Per tutto il periodo estivo, inoltre, il personale del Cipnes Gallura garantirà la rimozione quotidiana dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree e nelle pertinenze stradali consortili.