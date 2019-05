Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, verso le 15:10 a Villagrande Strisaili lungo la Ss 389 all’altezza del bivio Cantoniera Pira e Onni, a causa di presenza di ghiaia sul sedime stradale un motociclista tedesco a bordo di una Bmw K ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

L’uomo, stabilizzato da personale sanitario del 118, è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’ospedale di Nuoro in codice rosso, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri di Villagrande Strisaili e il personale Anas per la pulizia della sede stradalr.