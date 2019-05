A poche settimane dalle elezioni regionali la LAV, nella sua indipendenza associativa e trasversalità sui contenuti, chiede ai candidati a sindaco e a consigliere delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo di Provincia un impegno programmatico su 3 macro punti connessi alla tutela degli animali.

“Negli ultimi anni – scrive in un comunicato la Lav – appare sempre più radicata nella società civile una diffusa coscienza di rispetto degli animali, in quanto esseri senzienti. L’opinione pubblica prova sdegno di fronte ai maltrattamenti o alle uccisioni di animali e chiede una più forte attenzione da parte delle istituzioni alle politiche di protezione, in considerazione del gran numero di cittadini che condividono la propria vita con gli animali”.

“Non secondarie, inoltre, le implicazioni sociali, economiche, politiche, culturali, morali, che influiscono anche sull’immagine e sull’attrazione turistica della nostra città e, più in generale, anche della nostra Regione. Ecco perché le Amministrazioni comunali devono tener conto di questa problematica nella loro azione politica e amministrativa sul territorio di pertinenza”.

La LAV ha così sottoposto un programma di impegni alle forze politiche e ai candidati Sindaci. “Il Comune – conclude la nota – ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 31 marzo 1979 è il primo responsabile della tutela degli animali sul proprio territorio. “Tenendo conto delle adesioni ottenute, l’Associazione elaborerà una lista di preferenze che renderà note ai propri soci e all’opinione pubblica, in modo trasversale, cosi che possano scegliere i propri rappresentanti.