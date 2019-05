Hanno fatto arrivare in Sardegna dall’Olanda 40 chili di cocaina purissima che al dettaglio avrebbe fruttato oltre 10 milioni di euro, i componenti dell’organizzazione criminale italo-olandese smantellata oggi dai carabinieri.

In carcere è finito Massimo Farris, 56 anni di Cagliari gestore di un circolo privato in via Tirso, diventato centro di smistamento per la droga all’ingrosso e al dettaglio, mentre è ancora ricercato un altro personaggio in Olanda destinatario del provvedimento restrittivo in carcere. Ai domiciliari sono finiti Alexander Kapitonov, russo di 24 anni, Giovanni Piero Falconi, nuorese di 46 e Luca Tegas, 29 anni di Lanusei. Obbligo di dimora, infine, per due ogliastrini, Vincenzo Piras, 41 anni di Arzana e per Giacomo Piroddi, 22 anni, nato a Lanusei e residente a Tortolì.

Gli arresti di oggi sono il capitolo conclusivo di un’ampia indagine, denominata Last Waltz che dal giugno del 2016 a febbraio 2018 ha fatto finire in manette 13 persone e portato al sequestro di 27 chili di cocaina, un chilo di marijuana, 100 grammi di hascisc, 15mila euro in contanti, due auto e un autocarro.