E’ stata presentata oggi alla stampa la manifestazione Ateneika 2019, prevista da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno al Cus di Cagliari.

Hanno presenziato alla cerimonia di presentazione: il Rettore Maria Del Zompo, il pro rettore vicario Francesco Mola, i presidenti delle sei facoltà dell’ateneo Rossana Martorelli (Studi umanistici), Stefano Usai (Scienze economiche, giuridiche e politiche), Marco Monticone (presidente corso di laurea Scienze motorie, delegato da Gabriele Finco, Medicina e chirurgia), Corrado Zoppi (Ingegneria e architettura), Gianni Fenu (Scienze) ed Enzo Tramontano (Biologia e farmacia) il presidente del Coni regionale Gianfranco Fara, il direttore generale dell’ateneo, Aldo Urru, il numero uno del Cus Cagliari, Marco Meloni e Alessio Correnti, responsabile organizzativo della dieci giorni di sport, concerti, formazione, solidarietà e inclusione.

L’università. “Ateneika amplia il concetto di stare assieme e dell’Università aperta. L’evento mi rende felice anche perché manifesta una proficua voglia di sport e di competizione, è inclusiva e ringrazio gli Special Olympics, riserva momenti di aggregazione, festa e sfida. Ricordo i miei tempi da studentessa e pallavolista. Non a caso, da due anni con il progetto Grandi atleti, curato con i pro rettori Mola e Putzu e il Coni regionale, forniamo facilitazioni di vario genere all’accesso nel corso di laurea in Scienze motorie”. Ha esordito il Rettore Maria Del Zompo.

Il rettore ha ricevuto il medagliere dal preside di Ingegneria, Corrado Zoppi. “Siete campioni in carica da tre edizioni, è ora che qualcuno ve lo porti via!”

Interviene anche il pro rettore vicario, con delega allo sport, Francesco Mola: “Ateneika coniuga varie abilità e rende forte l’ingresso della cultura e della formazione nel mondo dello sport”.

Il Cus. Marco Meloni ringrazia tutti gli attori della manifestazione: “Dal rettore al professor Mola, ad Alessio Correnti che ha inventato Ateneika e ai nostri staff. Il Cus Cagliari si rafforza e prosegue nel dare pluralità alle attività sociali, consentendo studio e attività sportiva”. Per Aldo Urru un “momento di svago e competizione che rende tutti migliori. Ho visto nascere Ateneika e sono lieto di rimarcarne il concetto di orgoglio e il senso di appartenenza”.

Gli Studenti. Alessio Correnti taglia corto: “AteneiKa uguale networking: fare rete e relazionarsi è alla base di tutto. Vantiamo 1895 atleti, tredici discipline sportive, 152 squadre, 1.140 partite, duemila ore di gare, 30 concerti, 4.200 ore di lavoro volontario e 32 ore di alta formazione”.

Il Coni. Da Gianfranco Fara l’in bocca al lupo alle facoltà e attenzioni speciali per Ateneika e l’Accademia. “Siamo da sempre vicini all’Università, con la quale abbiamo in corso progetti in ambito medico-sanitario, ingegneristico e sociale, e al Cus Cagliari”. Ai lavori ha preso parte anche Francesco Aracu (presidente Consiglio studenti).

Le facoltà. “Proveremo a interrompere il domino di Ingegneria e architettura” è stato il commento scherzoso e univoco dei presidi. “Siamo pronti e non molliamo” ha risposto con un sorriso Corrado Zoppi. “Noi alleniamo la mente, ma ci proviamo comunque” le parole della professoressa Martorelli. “Abbiamo vinto Ateneika nel 2015, ci riproveremo da venerdì” ha replicato Enzo Tramontano. “Siamo piccoli ma guai a sottovalutarci” ha rimarcato Gianni Fenu. Applausi e condivisione anche dai professori Usai e Monticone.

Sponsor e ospiti. AteneiKa 2019, in collaborazione con Special Olympics Italia-Team Sardegna (associazione sportiva internazionale, partner dell’evento dal 2013, promuove atletica, basket e calcio a 5 per sportivi con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità), prevede dieci giornate ad ingresso gratuito incentrate su aggregazione, benessere e condivisione.

In sei anni di attività, AteneiKa ha registrato tra tifosi e pubblico oltre 70mila presenze.

La cerimonia si è chiusa con la consegna – emblematica di una collaborazione che cresce – di un mazzo di fiori da Gianfranco Fara a Maria Del Zompo.